0.5|х|》2 решите пожалуйста задачку
Математика
0.5|х|》2 решите пожалуйста задачку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По определению |x| =x; x≥0 -x<0 1)0,5x≥2 x≥4 2) -0,5x≥2 x≤-4
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