Сочинение на англ. Моя будущая профессия журналист5предложений

Английский язык
Сочинение на англ. Моя будущая профессия журналист5предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I decided to be a journalist.I like this profession. Journalists meet many people. They try to understand what is going on in the world or the country and try to explain it to other people. I like everything which connected  with mass media.

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