Сочинение на тему береги природу 6 класс с цифровым материалом

Гость: Гость:

БЕРЕГИР РОДНУЮ ПРИРОДУ! Я очень люблю отдыхать на природе. Ходить в лес, плавать в речке. Но в последнее время мы так загрязнили моря и реки, леса и степи, что стало страшно за будущие поколения. Сейчас много говорят об охране природы. В школах ввели предмет экологию. На этих уроках обсуждают ситуацию в окружающем мире, о том, как легко нарушить баланс в природе, а вот восстановить нарушенное очень сложно. Природа сама восстанавливается, но очень медленно, поэтому люди должны беречь и охранять тот мир, в котором живут. Люди в погоне за престижностью и деньгами истребили многих животных, некоторые виды которых уже невозможно восстановить, или же остались единицы у некоторых ценителей природы. Хищник, преследуя животное, хочет одного — наесться. Он не убьет больше, чем ему нужно. И в этом есть гармония, равновесие. Человек же уничтожает все, что видит, ему нужно все больше и больше. И в результате он истребит все живое. Я считаю что, если каждый человек будет соблюдать чистоту в своем дворе, в лесу, где гуляет, на предприятии, на котором работает, насколько изменится все вокруг! Я надеюсь, что люди одумаются, перестанут разрушать землю, на которой живут и поймут, что наша планета существует не для одноразового использования