Помогите пожалуйста надо написать сочинение рассуждение на тему: чем вреден инте??нет объем на 1 страницу

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Среди определений особую группу составляют п р и л о ж е н и я - о п р е д е л е н и я, выраженные именем существительным, согласованным с определяемым словом в падеже. Определяя предмет, приложения могут обозначать его качества, свойства, видовой признак, указывать на национальность, род деятельности. К приложениям относятся имена, фамилии, клички, а также географические названия, названия газет, журналов, предприятий, художественных произведений, выступающие в роли определения. Приложения обособляются: если относятся к личному местоимению, если распространённые приложения стоят после определяемого существительного, если приложение относится к имени собственному и стоит после него, если приложение имеет добавочное обстоятельственное значение. Пример: Упрямец во всём, Илья Матвеевич оставался упрямцем в учении. (В. Кочетов) . Обособление приложений связано с произносительной стороной речи, оно опирается на живую выразительную речь. Часто они произносятся как бы вскользь, но иногда им придаётся особо значение тогда возможен знак тире. Пример: Мы - первопроходцы в космосе - гордимся достижениями нашей науки и техники. Опираясь на этот материал, вполне можно написать сочинение!