Прочитай все слава по порядку,и тебя получится скороговорка. напиши ее. обозначь в словах ударение, окунь,кофе,болото,,молоко,лаперь, кожа,крыло,кони,лапа,

Русский язык

Прочитай все слава по порядку,и тебя получится скороговорка. напиши ее. обозначь в словах ударение, окунь,кофе,болото,,молоко,лаперь, кожа,крыло,кони,лапа,

Автор: Гость