Является ли дробь 4/5 натуральным числом
Математика
Является ли дробь 4/5 натуральным числом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 является натуральным числом
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