Номера 914, 912, 911.....ДАЮ 15 БАЛЛОВ

Алгебра
Номера 914, 912, 911.....ДАЮ 15 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
914 нет да нет912 НЕТ ДА ДА НЕТ911 1 . (0;1,2) (-1;1) 2. . (-1;1) (0;1) (1;-1)

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