РАЗМЕЩЕНИЕ !!!На плоскости отмечены 10 точек, никакие три из которых не лежат на одн??й прямой .найдите число прямых ,которое можно получить ,соединяя точки попарно.

Математика
РАЗМЕЩЕНИЕ !!!На плоскости отмечены 10 точек, никакие три из которых не лежат на одн??й прямой .найдите число прямых ,которое можно получить ,соединяя точки попарно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 или 6 прямых можно провести
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