РАЗМЕЩЕНИЕ !!!На плоскости отмечены 10 точек, никакие три из которых не лежат на одн??й прямой .найдите число прямых ,которое можно получить ,соединяя точки попарно.
Математика
РАЗМЕЩЕНИЕ !!!На плоскости отмечены 10 точек, никакие три из которых не лежат на одн??й прямой .найдите число прямых ,которое можно получить ,соединяя точки попарно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 или 6 прямых можно провести
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