Неопределённая форма глагола и спряжение-могут,толчёшь,завянет,достигнет,постиг??ет,застрянет,остынет,застынет.
Русский язык
Неопределённая форма глагола и спряжение-могут,толчёшь,завянет,достигнет,постиг??ет,застрянет,остынет,застынет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могут-(что делать?) мочь, 1спряжение толчёшь-(что делать?)толочь, 1 спряжение завянет-(что делать?) вянуть, 1 спр достигнет-достигнуть, 1 спр постигнет-постигнуть,1спр застрянет-застрянуть,1спр остынет-остынуть,1спр застынет-застынуть,1 спр
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