Указать число и время глагола:радуги сверкают над дымной,сырой далью.Гром перекатывается,грохочет,ворчит,рокочет,встряхивает землю.
Русский язык
Указать число и время глагола:радуги сверкают над дымной,сырой далью.Гром перекатывается,грохочет,ворчит,рокочет,встряхивает землю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сверкают(мн.ч.,настоящее вр.) перекатывается ,грохочет,ворчит,рокочет,встряхивает(ед.ч.,настоящее вр.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Неопределённая форма глагола и спряжение-могут,толчёшь,завянет,достигнет,постиг??ет,застрянет,остынет,застынет.
Математика
Измерь площадь каждой фигуры в квадратных миллиметрах (площадь одной клетки составляет 1кв.см решите плиз
Английский язык
ПЛИЗЗЗЗ ОЧЕНЬ НАДО СРОЧЧНО!Переведите пожалуйста. Только нормально! В своём соч??нении я бы хотела рассказать вам про свой лучший день из лета. ...