Указать число и время глагола:радуги сверкают над дымной,сырой далью.Гром перекатывается,грохочет,ворчит,рокочет,встряхивает землю.

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Указать число и время глагола:радуги сверкают над дымной,сырой далью.Гром перекатывается,грохочет,ворчит,рокочет,встряхивает землю.

Автор: Гость