Решите пожалуйста ! сам туплю ((

Алгебра
Решите пожалуйста ! сам туплю ((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи))) я записывал уже измененные уравнения!!! ОТветы писал как у тебя!
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