Для учеников начальных классов в школьной библиотеке 2 из 273 учебники по математике 259 учебник по русскому языку сколько учебников можно заказать библиотека чтобы обеспечить если 68 учеников по математике и по русскому языку ...

Математика
Для учеников начальных классов в школьной библиотеке 2 из 273 учебники по математике 259 учебник по русскому языку сколько учебников можно заказать библиотека чтобы обеспечить если 68 учеников по математике и по русскому языку учебниками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
368-273=95 учебников по математике надо заказать 368-259=109 учебников  по русскому надо заказать 95+109=204учебника ответ 204 учебника надо заказать
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