Для учеников начальных классов в школьной библиотеке 2 из 273 учебники по математике 259 учебник по русскому языку сколько учебников можно заказать библиотека чтобы обеспечить если 68 учеников по математике и по русскому языку ...

Математика

Для учеников начальных классов в школьной библиотеке 2 из 273 учебники по математике 259 учебник по русскому языку сколько учебников можно заказать библиотека чтобы обеспечить если 68 учеников по математике и по русскому языку учебниками

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