Ребят пж помогите !! решите
Математика
Ребят пж помогите !! решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,02:4=0,005 3,2:16=0,2 0,4:20=0,02 0,7:10=0,07 3,4:17=0,2 0,9:2=0,45 1,5:10=0,15 43:10=4,3 5:2=2,5
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