Насыпали 5 мешков пшеницы по 50 кг в каждый и 3 мешка ржи по 60 кг в каждый.Сколько все??о зерна насыпали в мешки
Математика
Насыпали 5 мешков пшеницы по 50 кг в каждый и 3 мешка ржи по 60 кг в каждый.Сколько все??о зерна насыпали в мешки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*50= 250 3*60=180 250+180=430
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