Насыпали 5 мешков пшеницы по 50 кг в каждый и 3 мешка ржи по 60 кг в каждый.Сколько все??о зерна насыпали в мешки

Математика

Насыпали 5 мешков пшеницы по 50 кг в каждый и 3 мешка ржи по 60 кг в каждый.Сколько все??о зерна насыпали в мешки

Автор: Гость