Передвинь 4 соломинки так,чтобы получилось 6 треугольников.нарисуй _ _ \/ \/ / \ / \ _ _

Математика
Передвинь 4 соломинки так,чтобы получилось 6 треугольников.нарисуй _ _ \/ \/ / \ / \ _ _
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю как обьяснить, короче, 2 правых- верхних и 2 правых нижних берешь, одну вставляшь посередине, горизонтально. Другие две слева, вертикально и посднюю горизонтально слева, по середине.
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