Часть водного пространства глубоко вподающие в сушу
География
Часть водного пространства глубоко вподающие в сушу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Залив-часть водного пространства,глубоко вдающаяся в сушу
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