Лестница звуковой разбор слова
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Лестница звуковой разбор слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ле́стница→[л'эс'н'ица]В слове «ле́стница»: слогов—3 (ле-стни-ца), букв—8, звуков—7:л→[л']:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий е→[э]:гласный с→[с']:согласный, парный глухой, парный мягкий т→— н→[н']:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и→[и]:гласный ц→[ц]:согласный, непарный глухой, непарный твёрдый а→[а]:гласный
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