Напишите пожалуйста эссе по английскому про страну одну из списка: Уэльс, Шотланд??я, Великобритания или Россия. Пожалуйста, срочно нужно!

Английский язык
Напишите пожалуйста эссе по английскому про страну одну из списка: Уэльс, Шотланд??я, Великобритания или Россия. Пожалуйста, срочно нужно!
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