Из простых предложений составьте сложноподчиненные с придаточными дополнительн??ми . Используйте союзы что или чтобы 1) На последнем уроке меня предупредили, ... . 2) Шедший сзади меня лыжник крикнул, ... . 3. Во время нашей п...

Гость: Гость:

На последнем уроке меня предупредили , что завтра будед каникулы. шедший сзади меня лыжник крикнул , что у него травма. во время нашей последней встрече мой друг говорил , что мы когда то обратно встретимся . мне передали , что моя мать уезжает в отпуск.