Из простых предложений составьте сложноподчиненные с придаточными дополнительн??ми . Используйте союзы что или чтобы 1) На последнем уроке меня предупредили, ... . 2) Шедший сзади меня лыжник крикнул, ... . 3. Во время нашей п...
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Из простых предложений составьте сложноподчиненные с придаточными дополнительн??ми . Используйте союзы что или чтобы 1) На последнем уроке меня предупредили, ... . 2) Шедший сзади меня лыжник крикнул, ... . 3. Во время нашей последней встречи мой друг говорил, ... . 4. В библиотеке мне сказали, ... . 5. Мне передали, ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На последнем уроке меня предупредили , что завтра будед каникулы. шедший сзади меня лыжник крикнул , что у него травма. во время нашей последней встрече мой друг говорил , что мы когда то обратно встретимся . мне передали , что моя мать уезжает в отпуск.
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