Кинетическая энергия тела 8 Дж, а величина его импульса 4 кг* м/c. Масса тела равна
Физика
Кинетическая энергия тела 8 Дж, а величина его импульса 4 кг* м/c. Масса тела равна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ек=mV^2 / 2 P=mV P^2=(mV)^2 Eк/P^2 = [mV^2]/[2(mV)^2]=1/(2m) 2m=P^2/Eк m=P^2 / 2Ек=4^2 / (2*8) = 1 кг
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