ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!!11!!1!!!!1

Гость: Гость:

1) KPBC- трапеция угол K= углу P= 132° угол С+ угол В= 360°-132°-132°=96° угол С= углу В=96°÷2=48° угол В=48° 2) равнобедренный треугольник номер 1, потому что 180°-70°-40°=70° два угла равны 70°, значит это равнобедренный треугольник. 3)все подходит. уже 20 раз проверила 4) мы видим, что СМВ и СМА равнобедренные треугольники. тогда СМ=МВ=АМ=7 см, АВ=7 см+7 см=14 см гипотенуза АВ=14 см надеюсь понятно :)