Навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? зв'язок слів у речені.СРОЧНО

Українська мова
Навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? зв'язок слів у речені.СРОЧНО
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Автор: Гость
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Гость:
Зв'язок хороший. величний та зрозумілий
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