Навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? зв'язок слів у речені.СРОЧНО
Українська мова
Навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? зв'язок слів у речені.СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зв'язок хороший. величний та зрозумілий
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