Составить для одноклассника карточку. с заданием: вставить в слова(придумать, сущ.) пропущенные буквы. и все сущ. признаки. Срочно. 20 слов с орфограммами имени существительного!

Русский язык

Составить для одноклассника карточку. с заданием: вставить в слова(придумать, сущ.) пропущенные буквы. и все сущ. признаки. Срочно. 20 слов с орфограммами имени существительного!

Автор: Гость