Составить для одноклассника карточку. с заданием: вставить в слова(придумать, сущ.) пропущенные буквы. и все сущ. признаки. Срочно. 20 слов с орфограммами имени существительного!
Русский язык
Составить для одноклассника карточку. с заданием: вставить в слова(придумать, сущ.) пропущенные буквы. и все сущ. признаки. Срочно. 20 слов с орфограммами имени существительного!
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Нож, рожь, меч, печь, мышь, шоссе, пенальти, кольраби, неряха, непогода, неправда, невзгода, объезд, полпарты, полстены, пол-апельсина, пол-Европы.,черный,желтый, класс,
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