Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 0 и 3 и делится на 24. В ответе укажите какое–нибудь одно такое число.

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Это число должно начинаться с тройки и должно делиться на три и восемь, Значит, это число должно быть чётным, то есть, оканчивается оно на ноль. Дальше действуем методом подбора. У нас должны получиться числа: 333330, 333300, 333030, 333000, 330330, 330030, 330300, 330000, 303330, 303030, 303300, 303000, 300330, 300030, 300300. Все эти числа делятся на три, так что ищем те, которые делятся на двадцать четыре: 333000, 303000 и так далее, затем выписываем одно из них.