Выписать 9 словасочитаней Это уже не ново,это было уже сказано-вот одно из самых ??быкновенных обвинений критики.Но все уже было сказано,все понятия выражены и повторены в течение столетий:что ж из этого следует?Что дух чело...
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Выписать 9 словасочитаней Это уже не ново,это было уже сказано-вот одно из самых ??быкновенных обвинений критики.Но все уже было сказано,все понятия выражены и повторены в течение столетий:что ж из этого следует?Что дух человеческий ничего нового не производит?Нет,не станем на него клеветать:разум неистощим в соображении понятий,как язык неистощим в соединении слов.Все слова находятся в лексиконе;но книги,поминутно появляющиеся,не суть повторение лексикона.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Уже сказано 2. Обыкновенных обвинений 3.Обвинений критики 4.Все понятия 5.Дух человеческий 6.Соединении слов 7.Ничего нового 8.На него клеветать 9.неистощим в соображении
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