Помогите Морфологический разбор словосочетания: незанавешенные (окна) и плиз ука??ите какое это причастия (дествит. или страдат. в постоянных призн.)

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Помогите Морфологический разбор словосочетания: незанавешенные (окна) и плиз ука??ите какое это причастия (дествит. или страдат. в постоянных призн.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I. Часть речи (особая форма глагола). II. Морфологические признаки. 1. Начальная форма (именительный падеж единственного числа мужского рода). 2. Постоянные признаки: 1) действительное или страдательное; 2) время; 3) вид. 3. Непостоянные признаки: 1) полная или краткая форма (у страдательных причастий); 2) число; 3) род; 4) падеж (у причастий в полной форме).
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