План рассказа дубровский пожалуйста

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План «Дубровского» по главам План 1 главы «Дубровского» 1. Близкие друзья 2. Ссора 3. Сговор Троекурова с Шабашкиным Глава 2. 1. А.Г. Дубровский проигрывает суд 2. Старый Дубровский заболевает Глава 3. 1. Нянька уведомляет о случившемся молодого Дубровского 2. Приезд Владимира в Кистенёвку Глава 4. 1. Кирила Петровича мучают угрызения совести 2. Приезд Троекурова к Дубровскому 3. Смерть старого Дубровского Глава 5. 1. Похороны А.Г. Дубровского 2. Приезд чиновников в Кистенёвку 3. Чиновники остаются в доме на ночь Глава 6. 1. Архип по распоряжению Владимира поджигает дом 2. Архип спасает кошку Глава 7. 1. Расследование случившегося пожара 2. В окрестностях появляется шайка разбойников Глава 8. 1. Появление молодого учителя-француза Дефоржа 2. Француз убивает медведя Глава 9. 1. В день храмового праздника 1 октября 2. Праздничное застолье в Покровском 3. Разговор о разбойниках Глава 10 1. Спицын и Дефорж в одной комнате. 2. Ограбление и запугивание Спицына ночью Глава 11. 1. Знакомство Дубровского с французом-учителем 2. Обмен документами План рассказа «Дубровский» 1. Уклад жизни в селе Покровское — поместье Кирилы Пет­ровича Троекурова. 2. Кистеневский барин Андрей Гаврилович Дубровский, сход­ство биографий помещиков. 3. Случайная ссора перерастает в яростную вражду, которая приводит к смерти Дубровского. 4. Троекуров делает попытку к примирению, но сын Дубров­ского Владимир выгоняет его. 5. Вместе с кузнецом Архипом Владимир поджигает имение, которое должно отойти во владения Троекурова. 6. В Кистеневском лесу орудует шайка разбойников, имя Дуб­ровского нагоняет страх на окрестные села. 7. Троекуров выписывает для сына учителя-француза из Мос­квы. 8 Любовь Марьи Кириловны и учителя 9. Храмовый праздник, праздничное застолье в Покровском. 10. Француз Дефорж приходит к чиновнику Спицыну. 11. Дефорж открывает Маше, что он Дубровский. 12. К Маше сватается князь Верейский. 13. Попытка Маши передать письмо Владимиру оканчивается неудачей. 14 Свадьба. Появление Дубровского. Маша говорит ему, что он опоздал, и отказывается ехать с ним. 15. Дубровский покидает шайку и скрывается за границей. Пушкин «Дубровский» план 1. Ссора старых приятелей. 2. Несправедливый суд. 3. Домой. 4. Не надо лекаря, батюшка скончался. 5. Я здесь уже не хозяин. 6. Пожар. 7. Разбойники. 8. m-r Дефорж. 9. Трапеза у Троекурова. 10. А предчувствие не обмануло. 11. Затея Дубровского. 12. Спокойно, Маша, я Дубровский. 13. Князь Верейский. 14. Сватовство. 15. Княгиня или разбойница? 16. Пожалуйста, не хочу за князя! 17. Кольцо. 18. Князь мой муж. 19. Последние сражение Краткий план «Дубровского» 1) Конфликт Дубровского и Троекурова 2) Подписание бумаг на владение Кистиневки 3) Приезд Владимира к отцу (Дубровскому) 4) Смерть Дубровского 5) Передача дома Троекурову 6) Поджог усадьбы Дубровского 7) Кто же виноват в пожаре? 8) История Маши Троекуровой 9) День Храмового праздника у Троекурова 10) Ночное лжеограбление 11) Знакомство с французом Дефоржем 12) Маша и Владимир. Неожиданное откровение. 13) Новый хозяин — князь Верейский 14) Верейский делает предложение Маше 15) Свидание Маши и Дубровского 16) Троекуров решает ускорить свадьбу 17) Троекуров узнает о переписке влюбленных Маши и Дубровского 18) Свадебная цермония 19) Дубровский распускает шайку разбойников