Составьте предложения с модальными глаголами (в настоящем времени). Переведите предложения на русский язык. 1) Sie sprechen gut deutsch. (können) - Sie können gut deutsch sprechen. - Они могут хорошо говорить по-немецки.) 2) ...

Немецкий язык

Составьте предложения с модальными глаголами (в настоящем времени). Переведите предложения на русский язык. 1) Sie sprechen gut deutsch. (können) - Sie können gut deutsch sprechen. - Они могут хорошо говорить по-немецки.) 2) Kommen Sie heute abend zu mir? (wollen) - 3) Sie finden einen Vertreter für diese Region. (müssen) 4) Sie findet diese Unterlagen nicht. (können) 5) Sie verkaufen dieses Werk nicht. (wollen) 6) Er eröffnet in der Bank ein Bankkonto. (sollen).

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