Определите склонение имён существительных. Картофель, картошка, тюльпан, василёк, телега, сирень, конь, колесо, роза, ромашка, лошадь, морковка, лошадка, ромашка, морковь.

Русский язык
Определите склонение имён существительных. Картофель, картошка, тюльпан, василёк, телега, сирень, конь, колесо, роза, ромашка, лошадь, морковка, лошадка, ромашка, морковь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картофель - 2 скл, картошка - 1 скл, тюльпан - 2 скл, василёк - 2 скл, телега - 1 скл, сирень - 3 скл, конь - 2 скл, колесо - 2 скл, роза - 1 скл, ромашка - 1 скл, лошадь - 3 скл, морковка - 1 скл, лошадка - 1 скл, ромашка - 1 скл, морковь - 3 скл.
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