Кирпич имеет длину 25 см,ширину 12 см и толщину 6 см.За несколько рейсов грузовик при??ёз на стройку 72 м в кубе кирпичей.Сколько штук кирпичей привёз грузовик
Математика
Кирпич имеет длину 25 см,ширину 12 см и толщину 6 см.За несколько рейсов грузовик при??ёз на стройку 72 м в кубе кирпичей.Сколько штук кирпичей привёз грузовик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*12*6=1800 см3 (объем одного кирпича) 1800 см3=0,0018 м3 (1 м3=1000000 см3) 72 м3:0,0018 м3=40000 (штук) Ответ: грузовик перевез 40000 штук кирпичей
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