Кирпич имеет длину 25 см,ширину 12 см и толщину 6 см.За несколько рейсов грузовик при??ёз на стройку 72 м в кубе кирпичей.Сколько штук кирпичей привёз грузовик

Математика

Кирпич имеет длину 25 см,ширину 12 см и толщину 6 см.За несколько рейсов грузовик при??ёз на стройку 72 м в кубе кирпичей.Сколько штук кирпичей привёз грузовик

Автор: Гость