Класс построили в колонну по 4 человека в ряд.Получилось 8 полных и один неполный р??диз трёх человек .сколько человек в классе
Математика
Класс построили в колонну по 4 человека в ряд.Получилось 8 полных и один неполный р??диз трёх человек .сколько человек в классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 * 8 = 32(человека) в 8 рядах 2) 32 + 3 = 35 (человек) Ответ: 35 человек в классе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Перший оператор набрав на комп'ютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів,а другий- таку саму кількість за 5 тижнів .На скільки більше сторінок за тижде...
Русский язык
Выпиши словосочетание в котором входят выделеные слова не забывай зарисовать слова от слова-командира
Українська мова
Математика