Класс построили в колонну по 4 человека в ряд.Получилось 8 полных и один неполный р??диз трёх человек .сколько человек в классе

Математика

Класс построили в колонну по 4 человека в ряд.Получилось 8 полных и один неполный р??диз трёх человек .сколько человек в классе

Автор: Гость