Перший оператор набрав на комп'ютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів,а другий- таку саму кількість за 5 тижнів .На скільки більше сторінок за тиждень набрав другий оператор,ніж перший якщо щотижня з них наберав однакову кількіс...
Математика
Перший оператор набрав на комп'ютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів,а другий- таку саму кількість за 5 тижнів .На скільки більше сторінок за тиждень набрав другий оператор,ніж перший якщо щотижня з них наберав однакову кількість сторінок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 900:6=150 2. 900:5=180 3. 180-150=30 Ответ: на 30
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