Перший оператор набрав на комп'ютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів,а другий- таку саму кількість за 5 тижнів .На скільки більше сторінок за тиждень набрав другий оператор,ніж перший якщо щотижня з них наберав однакову кількіс...

Математика

Перший оператор набрав на комп'ютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів,а другий- таку саму кількість за 5 тижнів .На скільки більше сторінок за тиждень набрав другий оператор,ніж перший якщо щотижня з них наберав однакову кількість сторінок?

Автор: Гость