Клеточная стенка рестений состоит из...?

Биология
Клеточная стенка рестений состоит из...?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулы целлюлозы за счет водородных связей объединяются в пучки —микрофибриллы. Переплетенные микрофибриллы составляют каркас клеточной оболочки. У большинства грибов микрофибриллы  клеточной стенки состоят из хитина. Микрофибриллы погружены в матрикс  клеточной стенки.
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