Клеточная стенка рестений состоит из...?
Биология
Клеточная стенка рестений состоит из...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулы целлюлозы за счет водородных связей объединяются в пучки —микрофибриллы. Переплетенные микрофибриллы составляют каркас клеточной оболочки. У большинства грибов микрофибриллы клеточной стенки состоят из хитина. Микрофибриллы погружены в матрикс клеточной стенки.
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