Книга , набранная с помощью компьютера , содержит 150 страниц ; на каждой странице -40 строк , в каждой строке -60 символов . Какой объём информации в книге ?

Информатика
Книга , набранная с помощью компьютера , содержит 150 страниц ; на каждой странице -40 строк , в каждой строке -60 символов . Какой объём информации в книге ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*60=2400 2400*150=360000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сандарды ондықтар мен бірліктердің қосындысы түрінде жаз
Ответить
Алгебра
Цена билета на стадион была 200грн.После сниження цен на билеты,количество смотрящ??х на стадионе увеличалась на 50%,а выручка з продаж билетов уве...
Ответить
Русский язык
Выяснить какими звуками различаются в произношении слова завет и совет,сторожка ?? старушка.сколько этих звуков? http://znanija.com/task/20067876...
Ответить
Окружающий мир
10 признаков ориентирован по местности
Ответить
Другие предметы
Өз мүмкіндігінді тану эссе
Ответить