Книга , набранная с помощью компьютера , содержит 150 страниц ; на каждой странице -40 строк , в каждой строке -60 символов . Какой объём информации в книге ?

Информатика

Книга , набранная с помощью компьютера , содержит 150 страниц ; на каждой странице -40 строк , в каждой строке -60 символов . Какой объём информации в книге ?

Автор: Гость