Книга , набранная с помощью компьютера , содержит 150 страниц ; на каждой странице -40 строк , в каждой строке -60 символов . Какой объём информации в книге ?
Информатика
Книга , набранная с помощью компьютера , содержит 150 страниц ; на каждой странице -40 строк , в каждой строке -60 символов . Какой объём информации в книге ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*60=2400 2400*150=360000
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