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Коеньx-3=5 решение уравнения
Алгебра
Коеньx-3=5 решение уравнения
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Ответ(ы):
Гость:
Х-3=5 х=5+3 х=8 Это не сложно:DD
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