КОГДА ЧИСЛО УМЕНЬШИЛИ НА 6 ЕГО ПОСЛЕДНЯЯЦИФРА УВИЛИЧЕЛАСЬ НА СКОЛЬКО?

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Чтобы соответствовать условию задачи, мы должны получить в сумме двузначное число, значит: 4+6=10, разница между искомым числом и последней цифрой суммы: 4-0=4, где 4 - последняя цифра в сумме или 5+6=11, разница: 5-1=4 (где 5 - искомое неизвестное и 1 последняя цифра в числе 11) или 6+6=12, разница: 6-2=4 (где 6 - искомое неизвестное и 2 - последняя цифра в числе 12)