Сочинение интересная встреча пж ненадо из инета я много перелазила Срочнааа Р.S-ошибка в слове срочно специально

Гость: Гость:

Недавно мы всей семьёй отправились в лес за грибами. Разошлись на небольшое расстояние друг от друга и начали поиски. Я шла по лесу. Впереди были густые заросли. И тут мне на глаза попался большой красивый боровик. Только я хотела его срезать, как услышала хруст веток. Подняв глаза в сторону зарослей, я увидела огромную голову лося с большими рогами. Он смотрел на меня, а я на него. Стояли мы неподвижно около минуты. Потом он спокойно развернулся и ушёл. Позже я осознала, что мне грозила опасность. Никогда не забуду эту интересную встречу. У меня было море эмоций.