Какую массу имеет льдина объемом 50 сантиметров кубических?
Физика
Какую массу имеет льдина объемом 50 сантиметров кубических?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M = Vp, (объём умножить на плотность) , 50 * 0,917 = 45,85 г
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