Прочитайте. Найдите в каждой группе предложений многозначные слова. Объясните их значение. 1.Расцвёл синий колокольчик. Звонко звенел колокольчик. Пушистый снежок укрыл землю. На ковре спал пушистый котёнок.На небе сияли крупны...

Русский язык

Прочитайте. Найдите в каждой группе предложений многозначные слова. Объясните их значение. 1.Расцвёл синий колокольчик. Звонко звенел колокольчик. Пушистый снежок укрыл землю. На ковре спал пушистый котёнок.На небе сияли крупные звезды. Ребята вырезали из бумаги серебряные звёзды.

Автор: Гость