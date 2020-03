Даны предлоги at, in, in , for, on, on, of, of, over, with которые нужно вставить в предложения, пред??огов только 10 и использовать можно только их. 1) to cry... pain 2) to cry... surprise 3) to cry... help 4) to cry.....

Английский язык

Даны предлоги at, in, in , for, on, on, of, of, over, with которые нужно вставить в предложения, пред??огов только 10 и использовать можно только их. 1) to cry... pain 2) to cry... surprise 3) to cry... help 4) to cry... sb's shoulder 5) to cry... a bad mark 6) a piece... equipment 7) a nation... sea lovers 8) to win the silver... the Olympics 9) to smile... somebody 10)... the football field

