Разберите словосочетание на футбольном мачте смотрели внимательно хранить память пригласить ее

Гость: Гость:

На футбольном матче (именное, согласование). Главное слово- матч вопрос над стрелкой - каком? Выдели окончания слов ом, е смотреть внимательно (наречное, примыкание). главное слово- смотреть. От него стрелка с вопросом как? хранить память (глагольное, управление, выражается окончанием сущ.-нулевое), главное слово хранить, вопрос что? пригласить ее (глагольное, управление), главное слово-пригласить, кого?