Помогите написать доклад на тему животные и растения 3 класс!!! КТО ПОМОЖЕТ СКИНУ 100Р НА ТЕЛЕФОН

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Животные.Жаркий и крайне сухой климат тропических пустынь экстремален для живых организмов.Однако обитающие в этих местах животные сумели приспособиться к подобным условиям.Они могут подолгу не пить и преодолевать огромные расстояния в поисках воды.В самый жаркий сезон года в тропических пустынях многие беспозвоночные впадают в анабиоз,а рептилии и грызуны—в спячку.Некоторые животные почти всю жизнь проводят под землёй,а копытные и большинство видов птиц на летний период мигрируют из жарких регионов.Многие животные пустынь ведут ночной образ жизни.Из своих нор они выползают только на короткий промежуток времени между ночным холодом и обжигающим дневным зноем, а некоторые животные в дневное время прячутся в тени кустарников или забираются на высокие ветви,подальше от раскаленной земли.В тропических пустынях распространены тушканчики,полёвки,слепыши,гиены,гепарды,пустынные кошки,миниатюрные лисички;копытные представлены антилопами,ослами,горными баранами;птицы—рябками,жаворонками.В пустынях много рептилий (гекконы, ящерицы, змеи), паукообразных и насекомых (жуки-чернотелки, фаланги, скорпионы). Когда выпадают редкие дожди, пустыня оживает: просыпаются луковицы и семена растений, зеленеют травы, а вслед за растениями на поверхность выбираются животные. Фенек—маленькая рыжеватая или золотистая лисичка—встречается в пустынях Северной Африки и Аравийского полуострова.Свое имя фенек получил от арабского «fanak»—лисица, а латинское название «zerda» происходит от греческого xeros—сухой, указывая на место его обитания. Длина тела фенека около 40 см, а вес — 1-1,5 кг. У фенека самые большие уши (15 см - прим. от geoglobus.ru) среди хищных зверей. По раскалённому песку лисичка легко передвигается на опушённых ступнях, а в самый сильный зной может зарыться в песок. Зубы у фенека маленькие, поэтому он не охотится на крупную добычу, а питается грызунами, кроликами, песчанками, ящерицами, насекомыми, яйцами, поедает корни и плоды растений. Фенеки живут группами и в дневное время занимают одну нору, они разговорчивы — лают и мурлыкают. Два раза в год у фенеков рождаются щенки, которые примерно 12 месяцев живут с родителями. Растения. Видовой состав растительности пустынь весьма своеобразен. Нередко наблюдается частая смена растительных группировок, их комплексность, что обусловлено строением поверхности пустынь, разнообразием почвенных грунтов, часто меняющимися условиями увлажнения. Наряду с этим в характере распределения и экологии пустынной растительности разных континентов много общих черт, возникающих у растений в сходных условиях обитания: сильная разреженность, бедный видовой состав, прослеживающееся иногда на больших пространствах. Для внутриматериковых пустынь умеренных поясов типичны виды растений склерофильного типа, в том числе безлистные кустарники и полукустарники (саксаул, джузгун, эфедра, солянка, полынь и др.). Важное место в фитоценозах южной подзоны пустынь этого типа занимают травянистые растения — эфемеры и эфемероиды. В субтропических и тропических внутриматериковых пустынях Африки и Аравии также преобладают ксерофильные кустарники и многолетние травы, но здесь появляются и суккуленты. Совсем лишены растительности массивы барханных песков и площади, покрытые солевой коркой. Богаче растительный покров субтропических пустынь Северной Америки и Австралии (по обилию растительной массы они стоят ближе к пустыням Средней Азии)—участков, лишённых растительности, здесь почти нет. По глинистым понижениям между грядами песков преобладают низкорослая акация и эвкалипты; для галечно-щебнистой пустыни характерны полукустарниковые солянки—лебеда, прутняк и др.В субтропических и тропических приокеанических пустынях (Западная Сахара, Намиб, Атакама, Калифорния, Мексика) господствуют растения суккулентного типа. На солончаках пустынь умеренного, субтропического и тропического поясов много общих видов. Это —галофильные и суккулентные полукустарники и кустарники (тамарикс, селитрянка и др.) и однолетние солянки (солянка, сведа и др)о