Вычислить разности, сделав подробную запись 26-4 57-6 74-2 56-3 44-3 69-7 35-4 38-6
Математика
Вычислить разности, сделав подробную запись 26-4 57-6 74-2 56-3 44-3 69-7 35-4 38-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26-4=22; 57-6=51; 74-2=72; 56-3=53; 44-3=41; 69-7=62; 35-4=31; 38-6=32.
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