Вставте у речення пропущенні слова. Кровоносна система земноводних.............Вона складається Із..........камерного серця й двох кіл кровообігу.Мале коло забезпечує збагачення крові киснем в.........,а велике-передачу кисню ...

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Кровоносна система земноводних замкнена .Вона складається Із трьохкамерного серця й двох кіл кровообігу. Мале коло забезпечує збагачення крові киснем в легенях, а велике-передачу кисню всім організмом і тканинам. Від серця кров рухється по артеріям, а до серця кров повертається по венам.