Вставте у речення пропущенні слова. Кровоносна система земноводних.............Вона складається Із..........камерного серця й двох кіл кровообігу.Мале коло забезпечує збагачення крові киснем в.........,а велике-передачу кисню ...

Биология
Вставте у речення пропущенні слова. Кровоносна система земноводних.............Вона складається Із..........камерного серця й двох кіл кровообігу.Мале коло забезпечує збагачення крові киснем в.........,а велике-передачу кисню всім організмом і тканинам.Від серця кров рухається по..........,а до серця кров повертається по......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровоносна система земноводних замкнена .Вона складається Із трьохкамерного серця й двох кіл кровообігу. Мале коло забезпечує збагачення крові киснем в легенях, а велике-передачу кисню всім організмом і тканинам. Від серця кров рухється по артеріям, а до серця кров повертається по венам.
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