1475-x:12=275решите плизззззз смотрю у других всё неправильно
Математика
1475-x:12=275решите плизззззз смотрю у других всё неправильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1475-х:2=275 х:2=1475-275 х:2=1200 х=1200•2 х=2400 -------------------- Проверка: 1475-2400:2=275 1)2400:2=1200 2)1475-1200=275 Ответ: 2400
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