СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА. Развитие Германии в 20-21 веке, очень кратко!

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IСоциально-экономическое развитие Германии на рубеже XX-XXI векаФедеративная Республика Германия является одной из ведущих держав мира.Она обладает значительным экономическим и научно-техническим потенциалом, входит в пятерку крупнейших стран по объему промышленного производства, является главным экспортером товаров и услуг.Современное состояние экономики стало результатом непростого пути, который прошла страна в течение послевоенного (с 1945 года) периода.Последствия второй мировой войны для Германии были катастрофическими.Объем промышленного производства в 1946 г. составлял около 33 % от довоенного уровня, сельское хозяйство было отброшено на 30 лет назад, производство стали сократилось в 7 раз, добыча угля упала более чем в 2 раза, каждый второй немец был безработный, 20 % жилья было полностью разрушено, а 25 % повреждено.Стране требовались реформы для выхода из кризиса.Для перехода от существовавшей административной экономики к свободной рыночной необходимо было осуществить следующие шаги: провести1.денежную реформу, направленную на создание твердой валюты;2.освобождение цен от государственного регулирования;3.стимулирование частного предпринимательства. Одним из наиболее болезненных мероприятий при реформировании экономики стала денежная реформа. В 1948 г. в течение одного дня было объявлено о вводе новой валюты – дойчмарки (DM). Каждый гражданин получил по 40 новых марок, потом к ним добавили еще 20. Пенсии, заработная плата, квартирные платежи пересчитывались по курсу 1:1. Половина наличных денег и сбережений, а также все обязательства предприятий обменивались по курсу 1:10, вторая временно замораживалась с последующим обменом по курсу 1:20. Все предприятия получали средства для выплаты первой заработной платы, но в дальнейшем они должны были работать за счет своей выручки. Эти меры позволили быстро возвратить давно утраченную ценность денег и резко сократить объем денежной массы.В тоже время вводились элементы социальной реформы♦ введение зашиты работников, в особенности от увольнений (1951 г.), защиты материнства (1952 г.) и инвалидов (1953 г.);♦ определение законных прав участия рабочих в управлении сначала на горных предприятиях (1951 г.), а затем на других—в Законе о предприятиях (1952 г.);♦ программа строительства жилья, которая с самого начала имела целью поддержку частной собственности в жилищной сфере;♦ восстановление дееспособности пенсионного страхования и введение динамической пенсии 1957 г. путем пересчета ее в зависимости от зарплаты;♦ введение пособий на детей (начиная с троих детей) в 1954 г.Другой особенностью экономического развития Германии является так называемый «рейнский капитализм», который характеризуется значительной ролью банков в экономике страны. Банки в Германии стали достаточно крупными акционерами промышленных компаний и компаний в сфере услуг.США предложили программу оказания финансовой помощи разрушенной послевоенной Европе, получившую название плана Маршала. Общий объем помощи Германии за время действия программы (1948-1951 г.) составил около 3,12 млрд долл США (для всей Европы - 17 млрд долл. США).