Помогите выразить в тоннах и центлерах 853 ц ......потом ещё 205 центлерах
Математика
Помогите выразить в тоннах и центлерах 853 ц ......потом ещё 205 центлерах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
853 ц = 85300кг =85 тонн и 3 центлера 205 ц = 20500кг =20 тонн и 5 целтлеров
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