Помогите решить --- Байба продала 6 кг черники за 80 копеек /кг ,Сколько денег заработала Байба , если торговый сбор 50 копеек. ___________________________________________ посчитай сколько копеек покупатель дал кассиру с 3 ру...
Математика
Помогите решить --- Байба продала 6 кг черники за 80 копеек /кг ,Сколько денег заработала Байба , если торговый сбор 50 копеек. ___________________________________________ посчитай сколько копеек покупатель дал кассиру с 3 рублей , если покупка была 5 батонов хлеба ( 1 ботон стоит 48 копеек)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая задача: 6*80=480 копеек. 480-50=430 копеек заработал , или 4рубля 30 копеек Вторая задача: 5*48=360 копеек 3рубля 60 копеек, следовательно ответ 60 копеек
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