Помогите решить --- Байба продала 6 кг черники за 80 копеек /кг ,Сколько денег заработала Байба , если торговый сбор 50 копеек. ___________________________________________ посчитай сколько копеек покупатель дал кассиру с 3 ру...

Математика

Помогите решить --- Байба продала 6 кг черники за 80 копеек /кг ,Сколько денег заработала Байба , если торговый сбор 50 копеек. ___________________________________________ посчитай сколько копеек покупатель дал кассиру с 3 рублей , если покупка была 5 батонов хлеба ( 1 ботон стоит 48 копеек)

Автор: Гость