Высказывания Бубнова, Луки, Сатина о человеке, труде, правде, жизни. Пожалуйста, п??могите. Не будьте равнодушными.

Гость: Гость:

Б у б н о в. На что совесть? Я — не богатый.. Человека приласкать – никогда не вредно…" (Лука) "...Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть… жалеть людей надо! <...> вовремя человека пожалеть… хорошо бывает!.." (Лука) Что такое – правда? Человек – вот правда!.." (Сатин о правде) "...Есть ложь утешительная, ложь примиряющая…Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего… и обвиняет умирающих с голода… Я – знаю ложь! Кто слаб душой… и кто живет чужими соками – тем ложь нужна…одних она поддерживает, другие – прикрываются ею… А кто – сам себе хозяин… кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного человека!.." (Сатин о правде и лжи) "...Человек! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!.." (Сатин о человеке)