Существительное средниво рода заканчиваются на две гласных буквы
Русский язык
Существительное средниво рода заканчиваются на две гласных буквы
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Существительное среднего рода - радио
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